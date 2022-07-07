Для бизнеса могут ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разрабатывает законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для представителей бизнеса за тяжкие последствия утечек персональных данных, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Есть тема о том, чтобы ввести уголовную ответственность для тех, кто утечки допустил, если это повлекло самые тяжкие последствия. А есть история с ответственностью - пока, я так понимаю, ещё нет решения, уголовной или административной - именно для тех, кто дальше незаконно распространяет персональные данные", - сказал Хинштейн.

"Тяжкие последствия - это если гражданин после того, как эти персональные данные утекли, например, скончался или стал инвалидом", - уточнил глава комитета.