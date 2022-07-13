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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Опубликованы черновые варианты 31 нового эмодзи, включая лося, гуся и имбирь

Опубликованы черновые варианты 31 нового эмодзи, включая лося, гуся и имбирь
Фото: Emojipedia.org

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Портал Emojipedia, являющийся своего рода энциклопедией смайликов, опубликовал в среду черновые варианты 31 нового эмодзи, которые могут появиться на смартфонах на базе Android и iOS в 2022-2023 годах.

Список новых эмодзи может пополниться смайликами, изображающими лося, гуся, осла, медузу и других животных. Также появятся эмодзи, изображающие имбирь и горох. Кроме того, разработаны эмодзи в виде отдельных ладоней, которые можно, к примеру, использовать для отображения жеста "дай пять", трясущееся лицо (для описания стрессовых ситуаций), а также розовое, серое и голубое сердечки.

Фото: Emojipedia.org

В Emojipedia подчеркивают, что это только черновые варианты смайликов. Их дизайн должны окончательно одобрить к сентябрю текущего года. Утвержденные варианты смайликов появятся на смартфонах в 2022-2023 годах.

Emojipedia публикует черновые варианты новых эмодзи с 2014 года.

Emojipedia
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