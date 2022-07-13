Что произошло за день: среда, 13 июля

КНДР признала независимость ДНР и ЛНР, уплата взносов в ООН в рублях и новые эмодзи

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:



- Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Северокорейский посол в Москве провел встречу с послом ДНР в РФ, в ходе которой сообщил о решении Пхеньяна. Также в скором времени ожидается встреча с послом ЛНР.

- Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях. "Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте", - отметили в МИДе.

- Суд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сам Яшин вину не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

- Еврокомиссия пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС по железной дороге разрешен. При этом чиновники отметили, что транзит таких товаров запрещен для автотранспорта, а также что "транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен - вне зависимости от способа транспортировки".

- Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии. Национальный газотранспортный оператор Gassco увеличил оценку недоступности производственных мощностей месторождения Sleipner (вся техническая мощность в 16,9 млн куб. м в сутки) до утра 15 июля (более ранние оценки охватывали сначала 13, потом 14 июля).

- Экс-замглавы МЧС РФ Гурович арестован по делу о превышении полномочий. По версии Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

- "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новый контракт рассчитан на три года.

- Опубликованы черновые варианты 31 нового эмодзи, включая лося, гуся и имбирь. Смайлики могут появиться на смартфонах в 2022-2023 годах.