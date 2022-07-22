Сайт сервиса заказа премиальных авто Wheely могут заблокировать в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сайт сервиса заказа премиальных автомобилей Wheely внесен в реестр запрещенной в РФ информации по решению суда из-за ведения компанией деятельности без аккредитованных филиалов и отказа предоставлять сведения о перемещениях машин в информационную систему Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда г. Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", - сказали в РКН в ответ на запрос агентства.

Согласно тексту судебного решения, "на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система г. Москвы" (ГИС ЕРНИС)", уточнили в ведомстве.

В РКН напомнили, что в соответствии с российским законодательством об информации владелец ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. "В случае неисполнения требования ведомства доступ к сайту ограничивается", - предупредили в РКН.

Претензии властей Москвы к Wheely

7 августа 2020 года Мещанский суд Москвы приостанавливал работу Wheely на 90 дней из-за невыполнения законных требований прокурора из-за отказа компании передавать сведения о передвижении автомобилей в ГИС ЕРНИС.

15 мая 2020 года заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти обратились в прокуратуру в связи с непредоставлением информации о перемещениях машин сервисом проката премиум-автомобилей с водителями Wheely. Он отметил, что каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль.

Тогда в компании заявили, что "не существует ни единой законной причины для передачи в режиме реального времени данных, которые позволят идентифицировать и отследить передвижение каждого пассажира". "Мы не получили никакой информации о том, как собранные данные помогли улучшить ситуацию с безопасностью дорожного движения", - говорилось на официальном сайте компании.

Wheely - премиальный сервис для вызова личного водителя через приложение. Компания была основана в 2010 году в Цюрихе Антоном Чиркуновым. Работает в Лондоне, Париже, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге.