Интернет-гигант Tencent сократил квартальную прибыль максимально с 2004 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. сократил чистую прибыль на 56%, что стало максимальным падением показателя с момента размещения акций на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 18,62 млрд юаней ($2,74 млрд) против 42,59 млрд юаней годом ранее.

Выручка Tencent в минувшем квартале снизилась на 3% - до 134,03 млрд юаней.

В сегменте игр показатель упал на 0,5% - до 71,68 млрд юаней, в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг вырос на 0,8%, до 42,21 млрд юаней. Доходы от онлайн-рекламы рухнули на 18%, составив 18,64 млрд юаней.

С начала 2022 года рыночная капитализация Tencent уменьшилась на 31,6%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял за этот период 14,6%.