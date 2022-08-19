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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Минцифры РФ не зафиксировало проблем в работе сетей у операторов связи

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не наблюдает проблем в работе сетей операторов связи, заявил замглавы ведомства Дмитрий Ким.

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Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT писал, что "в текущих экономических условиях" резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом.

"Во-первых, мы такого (какой-либо деградации сетей - ИФ) не наблюдаем. Во-вторых, у нас достаточно большой запас прочности", - заявил Ким "Интерфаксу".

Замминистра напомнил, что в пандемию трафик у операторов вырос в разы, но сейчас стал падать: "Операторы связи за эти два года проинвестировали в сети очень много, сейчас, когда ограничения снялись, мы видим, что, на самом деле, трафик даже просел, то есть он, как минимум, стабилизировался, а по последним нашим данным, даже начал чуть-чуть проседать".

Более того, трафик от зарубежных сервисов заместился внутренними. "Ушедший трафик полностью замещен: ушел Instagram (заблокирован в РФ, так как является информационным ресурсом запрещенной в стране организации - ИФ) - вырос "ВКонтакте", вырос Telegram. И отечественные сервисы съели практически всю долю ухода. То есть сейчас мы видим стабилизацию трафика", - добавил он.

Минцифры РФ
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