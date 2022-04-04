Оставить нельзя отключать: что будет с интернетом в России

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - С момента начала "специальной военной операции" на Украине множество западных компаний приостановили работу в России или разорвали отношения с российскими клиентами. В их числе оказались и компании, отвечающие за работу интернет-инфраструктуры, например, магистральные провайдеры Cogent и Lumen, Лондонская точка обмена интернет-трафиком (LINX). Грозит ли России интернет-изоляция извне, сможет ли спасти в таком случае "суверенный рунет" и что будет с российской интернет-инфраструктурой - разбирался "Интерфакс".

Мировые провайдеры продолжают работать с российскими операторами

Громкие новости о том, что два магистральных провайдера - Cogent и Lumen - перестают сотрудничать с Россией, привели к панике среди пользователей. Они опасались, что это может привести к проблемам в работе Всемирной сети в стране. Но, как рассказали опрошенные "Интерфаксом" российские и зарубежные эксперты, на деле это оказалось не так: и Сogent, и Lumen продолжают обмениваться трафиком с российскими операторами несмотря на свои заявления.

Cogent и Lumen - это так называемые операторы Tier-1, то есть операторы, которые не являются клиентами по отношению к другим операторам связи, объясняет исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев. Среди них есть, например, японская NTT Docomo, индийская Tata и так далее, но российских компаний нет.

Это закрытый клуб, в который пускают, если ты владеешь инфраструктурой по всему миру, рассказывает источник "Интерфакса", знакомый с работой международных провайдеров и пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, подключение любых провайдеров - это существенный бизнес для магистральных провайдеров, возможно поэтому они и не отключали никого. "Чем больше клиентов, тем больше позиции, тем больше у тебя пользователей и веса. Сокращать себе сети невыгодно никому", - сказал он.

В свою очередь, Климарев полагает, что заявления компаний были чисто политическими, фактически отношения с российскими провайдерами они не разорвали: "Они обмениваются трафиком между собой. Через тот же "Ростелеком" идет большой транзит на восток. С точки зрения пинга, то есть скорости передачи данных, выгоднее делать это через Россию, а не через океан, в обход. Чем меньше расстояния, тем быстрее скорость интернета. А заявлением о прекращении сотрудничества они просто обозначили свою политическую позицию".

"Cogent, Lumen и остальные международные провайдеры продолжают предоставлять свои услуги российским компаниям", - также подтвердил в интервью "Интерфаксу" известный эксперт по интернет-инфраструктуре, директор по интернет-анализу компании Kentik Дуг Мэдори.

То же касается и Лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX. "Демарш LINX - чисто политический. Может, разорвали денежные отношения, но не связи. К тому же, российские операторы, в основном, пользуются точками в Стокгольме, Хельсинки, Амстердаме, Франкфурте, они наиболее важные", - отметил Климарев.

Отключение извне маловероятно

Но что же будет, если, например, Cogent все-таки отключит Россию? Тогда российские операторы, с ним сотрудничавшие, потеряют часть своей связности, отметил источник.

"Представьте себе город: у него есть, например, 10 главных магистралей, и одна отвалилась. Что станет с городом? Связь останется, но будет затруднена. Маршруты будут подольше, потому что одни магистрали не работают и нужно ехать в объезд, значит, будут пробки. То есть заторы создают дополнительную нагрузку на сети, и трафик придется направлять в обход. Для пользователей это означает ухудшение качества услуг", - пояснил он.

Согласно исследованию Qrator Labs, по связности интернета, то есть качеству и быстроте работы сети, Россия находится на втором месте после США. "Наилучшим способом обеспечения высоких качества и скорости его работы является богатая и разнообразная связность индивидуальных сетей, чье развитие мотивировано в первую очередь конкуренцией", - говорилось в исследовании компании.

"Например, Украина близка к разрушению связности из-за военных действий, потому что интернет - это не только виртуальная часть, но и физическая инфраструктура (кабели, оборудование, электричество). Но за счет большого количества мелких провайдеров интернет в стране до сих пор работает", - рассказал источник.

Поэтому разнообразие рынка связи так важно для выживания инфраструктуры, продолжает он. "Если бы такие события произошли в Азербайджане или Казахстане, где фактически только один провайдер, то уже давно сидели бы без интернета", - отметил собеседник "Интерфакса".

При этом никто извне не заинтересован в отключении интернета в России, сходятся во мнении эксперты. По словам Климарева, это никому невыгодно: "Я разговариваю со многими людьми из сообщества, все понимают, что если лишить интернета россиян, будет только хуже", - сказал он.

Источник, близкий к зарубежным провайдерам, также отмечает, что в профессиональном сообществе хотя и поднимались вопросы об отключении России, но многие это все же не одобряют. "Такие действия приведут к сегментации интернета на множество национальных интернетов. Это будет трагедия тысячелетия, если так и произойдет", - считает он.

К тому же, продолжает Климарев, "если отключить Россию, то без интернета останется вся Средняя Азия - Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения, потому что связность они получают через РФ, кабели проходят по стране".

"Суверенный рунет" едва ли сможет обеспечить стабильную работу всех сервисов

В России с 1 ноября 2019 года действует так называемый закон о "суверенном рунете": по замыслу авторов, он поможет защитить российский сегмент сети от внешних угроз, в том числе на случай отключения извне. Закон предусматривает создание реестра точек обмена трафиком, проведение годовых учений, в которых должны принимать участники интернет-рынка и создание национальной системы доменных имен. Однако в первую очередь речь идет о системе фильтрации контента: закон предусматривает установку на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Под ТСПУ подразумевается специальное оборудование, позволяющее фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам, как например, оборудование DPI (Deep Packet Inspection). За их установку и эксплуатацию отвечает Роскомнадзор.

Одним из первых известных случаев применения на практике закона о "суверенном рунете" стало замедление трафика Twitter в марте 2021 года. Причиной послужило неоднократное неудаление компанией запрещенного контента. Но вместе с сервисом микроблогов "полегли" и другие компании, как "Яндекс", Google, "Почта России", Райффайзенбанк и др., писал "Коммерсант". Эксперты тогда указывали, что сбои произошли из-за применения системы DPI в сети "Ростелекома": для установки ТСПУ существенно меняется конструкция сетей, они становятся менее отказоустойчивыми и увеличивается вероятность аварий.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты сомневаются, что "суверенный рунет" будет работать, как задумано. "Безусловно, Китай полностью отключен от глобальной сети, но и внутри у них все работает. Россия в этом плане не Китай: не думаю, что в изоляции в России все будет работать без проблем", - сказал в интервью "Интерфаксу" Дуг Мэдори.

С ним согласен и Климарев: если Россия отключит себя изнутри, в работе русской части интернета могут возникнуть перебои.

Одномоментно отключить интернет в России - очень сложно

Просто взять и выключить весь интернет в России - очень трудно, уверяют эксперты, и в первую очередь благодаря большой конкуренции на рынке провайдеров интернет-услуг.

"В Казахстане 30 провайдеров, и у них законом определено, что только три имеют право на трансграничную передачу данных, столько же примерно и в Беларуси. А в России - 3,5 тыс. операторов, работающих как юрлица. И все они могут общаться с другими операторами связи, в том числе иностранными. Поэтому выключить интернет одномоментно везде будет очень сложно", - отметил Климарев.

По его словам, возможно, получится это сделать, используя тех операторов, которых контролирует государство: это "большая тройка" - "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-телеком". "И в случае чего абоненты этих операторов пострадают в первую очередь", - добавил эксперт.

В самой Минцифры заверяли, что отключать интернет изнутри никто не планирует: "На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется".

Более реальная проблема - нехватка телеком-оборудования для модернизации сетей

Если и происходят сбои в работе некоторых сайтов, то они в первую очередь вызваны беспрецедентными хакерскими атаками, говорят эксперты. Источник, знакомый с работой провайдеров, уверяет, что все это создает дополнительную нагрузку на сети, и качество их деградирует. Также он фиксировал попытки взломов операторских сетей. "И был даже успешный инцидент у одного федерального оператора с целью вывести из строя его работоспособность", - говорит собеседник агентства.

"Многое из того, что мы видим - это хактивизм, то есть люди, разбирающиеся в IT, самоорганизуются и проводят атаки. Это аналог выступления на улицах, "партизанская кибервойна", - добавил он.

Другая более реальная проблема, которая может повлечь ухудшение качества связи - нехватка телеком-оборудования из-за ушедших западных компаний Ericsson и Nokia. 28 марта Минцифры даже порекомендовало исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами и ограничить безлимитные тарифные планы. "В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей", - отметили в министерстве. Операторы эту позицию поддержали и уже начали убирать архивные тарифы с безлимитным интернетом.

На фоне нехватки и удорожания оборудования для модернизации сетей из-за санкций уже начал падать мобильный трафик: согласно отчету TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в сетях LTE снизилась на 0,6 Мбит/сек и продолжит падать. А сама отрасль через комиссию РСПП по связи и IT предупредила, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом. В Минцифры заявили, что причин для сбоев в сетях не видят.