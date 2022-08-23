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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

ЦБ прописал порядок контактов в е-ОСАГО страховщика и потерпевшего в ДТП

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Банк России разработал порядок взаимодействия между потерпевшим в ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по ОСАГО - сервисе, который все страховщики обязаны внедрить с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Проект указания ЦБ ("О внесении изменений в указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств") опубликован на государственном портале правовой информации.

Электронное урегулирование убытков в ОСАГО предусмотрено законом, который вступит в силу с 15 июля 2023 года. С этого дня страховые компании должны будут обеспечить предоставление такой возможности при оформлении ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал "Госуслуги", а также смогут в добровольном порядке предоставлять полный сервис онлайн-урегулирования. При этом сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом, в офисе страховой компании, заверили в ЦБ.

Проект указания устанавливает, каким образом участник ДТП будет предоставлять страховщику документы в электронной форме, как будет согласовываться дата проведения осмотра и независимой технической экспертизы, если она понадобится.

Банк России опубликовал также проекты указаний, которые определяют порядок информационного обмена в других обязательных видах страхования, что позволит страховщикам начать готовиться к нововведениям и дорабатывать свои информационные системы.

Банк России ОСАГО
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