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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Apple повысит цены на приложения в App Store в Европе и ряде других стран

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple Inc. объявила о повышении цен на приложения в App Store и на покупки в этих приложениях в Европе и ряде других стран с 5 октября.

Повышение цен затронет страны еврозоны, а также Чили, Египет, Японию, Малайзию, Пакистан, Польшу, Южную Корею, Швецию и Вьетнам, следует из сообщения компании.

Apple не объяснила причину такого шага, но в отношении Вьетнама отметила, что эта мера была обусловлена новыми налоговыми законами в стране.

Решение о повышении цен принято в период роста стоимости американского доллара по отношению к другим валютам в последние месяцы, что может негативно сказываться на выручке компании, которую она получает в зарубежных странах, пишет Barron's.

С начала 2022 года курс евро упал почти на 12% по отношению к доллару. В августе европейская валюта опускалась ниже паритета с долларом до минимального значения за 20 лет. Японская иена в этом году подешевела к доллару почти на 20%.

Apple ранее объявила, что заморозит цены на новые модели iPhone в США, но эти смартфоны будут стоить дороже в Великобритании и Европе.

Apple App Store еврозона Польша Швеция Вьетнам Япония
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