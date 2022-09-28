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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Квартальная выручка разработчика игр Nexters выросла на 15%, до $126 млн

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года разработчик игр Nexters увеличил выручку на 15%, до $126 млн, сообщила компания. Остаток денежных средств на 30 июня 2022 года составил $40 млн.

Объем поступлений от внутриигровых покупок и рекламы (Bookings) показал снижение на 28% год к году и составил $111 млн.

В отчетном периоде чистая прибыль компании составила $33 млн против $20 млн убытка во II квартале 2021 года.

Количество платящих пользователей в месяц составило 343 тысяч, снизившись на 13% год к году.

Nexters начал торговаться на Nasdaq в августе 2021 года, компания стала публичной в результате закрытия сделки по слиянию со SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One. Недавно Таврин покинул совет директоров компании.

Nexters не имеет контролирующего акционера: у Everix Investments Limited - около 37,8%, а основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский владеют примерно по 20,2%.

Nexters Kismet Acquisition One США Иван Таврин Борис Герцовский Андрей Фадеев
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