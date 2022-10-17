VK приобрела 25% компании-разработчика в области автоматизации HR-процессов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - VK приобрела у ГК "Ланит" 25% компании-разработчика Goodt, сообщила интернет-компания.

Goodt разрабатывает решения для автоматизации процессов в HR под брендом Rostalent.

Сумма сделки не раскрывается. В сообщении также не уточняется, будет ли VK в дальнейшем наращивать долю в активе.

Сделка позволяет VK расширить направление HR Tech, которое объединяет сервисы для корпоративной социализации, автоматизации процессов и управления опытом сотрудников.

Интеграция решений VK и Goodt пройдет в три этапа: сначала компании ускорят развитие Rostalent, затем - произойдет формирование единой платформы HR-решений. В результате планируется, что решение выйдет на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений VK.