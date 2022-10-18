InteI анонсировал IPO своего подразделения Mobileye на Nasdaq

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Intel Corp. разместит акции своего подразделения Mobileye по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей, на бирже Nasdaq, компания может быть оценена в $15,93 млрд, следует из проспекта размещения.

Intel проведет листинг 41 млн акций Mobileye класса "А", которые предоставляют акционеру только один голос, по цене в диапазоне от $18 до $20 за бумагу. Intel намерена привлечь в ходе IPO подразделения $820 млн.

После IPO, как ожидается, акционерный капитал Mobileye будет состоять из 46,26 млн акций класса "А" и 750 млн акций класса "В", которые предоставляют акционерам 10 голосов. Все акции класса "В" будут принадлежать Intel, таким образом компания сохранит контроль над Mobileye.

Кроме того, в совет директоров Mobileye войдут четыре представителя Intel, включая главного исполнительного директора компании Пэта Гелсингера в качестве председателя совета.

Intel также получит от Mobileye специальные дивиденды в размере $3,5 млрд. Mobileye уже выплатила $336 млн, оставшуюся часть планирует направить после размещения, уточняется в документах.

Акции Mobileye будут торговаться под тикером MBLY, так же как они торговались на публичном рынке с 2014 до 2017 года, когда Intel выкупила компанию за $15,3 млрд. Дебютные торги намечены на 26 октября.

Среди андеррайтеров числятся 24 фининститута, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году, специализируется на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей. Штаб-квартира Mobileye находится в Иерусалиме.

В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн против убытка в $196 млн годом ранее и $328 млн в 2019 году. В первом полугодии 2022 года выручка подскочила на 21% в годовом выражении - до $854 млн.