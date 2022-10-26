Mobileye провела прайсинг IPO выше объявленного диапазона

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Intel Corp. разместит акции своего подразделения Mobileye Global Inc., занимающегося разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, по цене $21 за акцию, сообщила компания.

Ранее сообщалось о том, что в рамках IPO будет проданы не менее 41 млн акций Mobileye класса "А" по цене в диапазоне от $18 до $20.

Размещение 41 млн акций по $21 позволит Intel привлечь $861 млн, с учетом дополнительного опциона сумма может превысить $1 млрд, отмечает MarketWatch. Исходя из цены IPO в целом стоимость Mobileye оценивается в $16,7 млрд.

Торги акциями Mobileye на бирже Nasdaq начнутся 26 октября под тикером MBLY.

Андеррайтерами размещения выступили сразу 24 финкомпании, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

Изначально Intel планировала разместить акции своего подразделения в середине 2022 года, но отказалась от этих планов на фоне повышенной волатильности мировых фондовых рынков. Тогда СМИ сообщали, что рыночная стоимость Mobileye может достичь $50 млрд, потом оценка была понижена до $30 млрд.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году и специализирующаяся на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, вышла на открытый рынок в 2014 году, а в 2017 году была выкуплена Intel за $15,3 млрд. Сейчас Intel владеет 100% акций Mobileye. Штаб-квартира Mobileye остается в Иерусалиме.

В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн против убытка в $196 млн годом ранее и $328 млн в 2019 году. В первом полугодии 2022 года выручка подскочила на 21% в годовом выражении - до $854 млн.

С начала 2002 года капитализация Intel упала почти на 47% (до $111,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 19%.