Минцифры утвердит план по разворачиванию цифровых госуслуг на новых территориях РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минцифры утвердит в ноябре план-график по обеспечению новых территорий РФ цифровыми сервисами (госуслугами), заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"В ноябре мы такое решение примем, из этого будут вытекать все сроки", - добавил Шадаев, отвечая на вопрос, когда сервисы станут доступны жителям.

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны.