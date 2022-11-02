Производитель игр Electronic Arts улучшил квартальные показатели хуже прогнозов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Во II квартале финансового года (завершился 30 сентября) один из ведущих производителей компьютерных игр в мире Electronic Arts увеличил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя не оправдали прогнозы рынка.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $299 млн, или $1,07 в расчете на акцию, по сравнению с $294 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла до $1,9 млрд с $1,83 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,37 на акцию при выручке в $1,94 млрд.

Объем заказов, полученных компанией за прошедшие 12 месяцев, составил $7,38 млрд, увеличившись на 4% в годовом выражении. В июле-сентябре этот показатель составил $1,75 млрд по сравнению с $1,85 млрд годом ранее. Эксперты ожидали его в размере $1,81 млрд.

EA планирует в третьем финквартале получить прибыль в районе 42-59 центов на акцию, выручку - от $1,825 млрд до $1,925 млрд, объем заказов - в размере $2,425-2,525 млрд. Средний прогноз аналитиков для квартальной выручки составляет $2,07 млрд, для прибыли - $3,01 на акцию, для заказов - $2,56 млрд.

Компания ухудшила годовой прогноз для выручки и объема заказов, сославшись на удорожание доллара, но улучшила для прибыли. Теперь EA рассчитывает получить по итогам года прибыль в размере $3,11-3,34 на акцию (ранее $2,79-2,84 на акцию), выручку - $7,55-7,75 млрд ($7,6-7,8 млрд), заказы - $7,65-7,85 млрд ($7,9-8,1 млрд).

EA - один из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, мобильные телефоны и планшетные компьютеры с интернет-соединением. В числе наиболее известных ее продуктов - FIFA 21, Madden NFL 21 и Apex Legends.

Котировки акций EA в ходе дополнительных торгов во вторник выросли на 0,18%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 4,3% и составляет около $35 млрд.