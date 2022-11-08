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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Nintendo увеличила чистую прибыль в I финполугодии на 34%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co увеличил чистую прибыль в первом финансовом полугодии на 34%, выручку - на 5,2%.

Положительное влияние на результаты компании оказало ослабление иены, поскольку Nintendo получает 80% выручки за пределами Японии.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-сентябре составила 230,45 млрд иен ($1,57 млрд) по сравнению с 171,83 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль Nintendo увеличилась на 0,2%, до 220,39 млрд иен, выручка повысилась на 5,2%, до 656,97 млрд иен.

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Продажи игровых консолей Switch в первом финполугодии снизились на 19%, до 6,68 млн единиц. При этом Nintendo продала 95,41 млн копий видеоигр для Switch - на 1,6% больше, чем годом ранее. Продажи нового шутера "Splatoon 3" с момента его выхода 9 сентября составили 7,9 млн копий, отмечается в пресс-релизе.

Чистая прибыль Nintendo во втором квартале уменьшилась на 6%, до 111,47 млрд иен, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Quick, в 95,05 млрд иен. Квартальная выручка компании увеличилась на 14%, до 349,51 млрд иен.

Nintendo улучшила прогнозы выручки и чистой прибыли на текущий фингод, отметив позитивные последствия ослабления иены.

Теперь компания ожидает снижения годовой выручки на 2,7%, до 1,65 трлн иен и уменьшения чистой прибыли на 16%, до 400 млрд иен. Ранее она прогнозировала падение выручки на 5,6%, чистой прибыли - на 29%.

При этом Nintendo ухудшила прогноз продаж Switch до 19 млн штук с 21 млн штук.

Акции компании подорожали на 1,7% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 16%.

Nintendo
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