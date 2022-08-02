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Activision Blizzard во II кв. сократила выручку третий квартал подряд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard в апреле-июне сократил выручку третий квартал подряд, но тем не менее показатель оказался выше прогноза рынка.

Как сообщается в отчетности компании, ее выручка упала до $1,64 млрд с $2,3 млрд годом ранее.

Чистая прибыль в апреле-июне составила $280 млн, или 36 центов на акцию, по сравнению с $876 млн, или $1,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 48 центов на акцию, сократившись по сравнению с $1,2 на акцию годом ранее.

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Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 48 центов на акцию, выручку - $1,57 млрд.

Продажи цифровых продуктов и сервисов (net bookings) компании в минувшем квартале сократились до $1,64 млрд с $1,92 млрд.

Компания ожидает, что ее выручка и чистая прибыль в расчете на акцию во втором полугодии также окажутся меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Activision Blizzard не опубликовала презентацию для инвесторов и не проводила конференц-колл с журналистами из-за заключенной сделки с Microsoft. В январе та объявила, что покупает разработчика игр за $68,7 млрд. Компании ожидают закрытия сделки к концу финансового года Microsoft, который наступит 30 июня 2023 года.

На данном этапе регуляторы в Великобритании проверяют соглашение на предмет соответствия действующему законодательству.

Котировки акций Activision Blizzard в ходе дополнительных торгов в понедельник снизились на 0,1%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 20,4% и составляет сейчас $62,5 млрд.

Activision Blizzard разрабатывает такие известные серии игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

Activision Blizzard
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