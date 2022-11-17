Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Американский разработчик софта PTC купит конкурента ServiceMax за $1,5 млрд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения PTC Inc. сообщил, что покупает софтверную компанию ServiceMax за $1,458 млрд у инвестиционной фирмы Silver Lake.

Сделка будет оплачена денежными средствами. При этом первая часть в размере $808 млн будет выплачена при закрытии сделки, которое, как ожидается, произойдет в начале января 2023 года, а вторая - $650 млн - в октябре следующего года.

PTC и ServiceMax являются партнерами с 2015 года.

Котировки акций PTC в начале торгов в четверг снижаются на 4,7%. Рыночная стоимость компании с начала 2022 года выросла на 2,1% (до $15,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 29,4%.

ServiceMax PTC США Silver Lake
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов провайдера "Дом.ру"

Минцифры закрыло онлайн-сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });