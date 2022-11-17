Американский разработчик софта PTC купит конкурента ServiceMax за $1,5 млрд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения PTC Inc. сообщил, что покупает софтверную компанию ServiceMax за $1,458 млрд у инвестиционной фирмы Silver Lake.

Сделка будет оплачена денежными средствами. При этом первая часть в размере $808 млн будет выплачена при закрытии сделки, которое, как ожидается, произойдет в начале января 2023 года, а вторая - $650 млн - в октябре следующего года.

PTC и ServiceMax являются партнерами с 2015 года.

Котировки акций PTC в начале торгов в четверг снижаются на 4,7%. Рыночная стоимость компании с начала 2022 года выросла на 2,1% (до $15,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 29,4%.