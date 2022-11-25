Naspers сократил долю в Tencent, продав ее акции на $2,8 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Южноафриканский холдинг Naspers сократил долю в интернет-компании Tencent Holdings Ltd., продав ее акции на сумму около $2,8 млрд, сообщает китайская газета Securities Times.

Naspers владеет около 28% акций китайской интернет-компании через контролируемую им Prosus.

По данным газеты, за последний месяц Prosus продала 79,8 млн акций Tencent и теперь ей принадлежит 2,6137 млрд бумаг компании. Продажа такого пакета по рыночной цене принесла бы Prosus 21,5 млрд гонконгских долларов ($2,8 млрд).

Стоимость акций Tencent упала на 2,5% на торгах в Гонконге в пятницу и составляет 273,4 гонконгского доллара.

Пакет бумаг Tencent, принадлежащий Prosus, оценивается более чем в $91 млрд.

Главный исполнительный директор Prosus и Naspers Боб ван Дейк ранее на этой неделе заявил, что южноафриканский холдинг не намерен продавать акции Tencent, поскольку "твердо уверен" в перспективах роста ее стоимости.

Prosus была выделена из Naspers в 2019 году и объединила в себе международные активы южноафриканского холдинга.