Из проекта закона о классифайдах исключили требование иметь российского собственника

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о сервисах онлайн-объявлений (классифайдах) больше не требует изменения собственника компании на российского, но предполагает введение российского контроля за принятием решений, сообщил его автор, депутат Госдумы Антон Горелкин.

В понедельник думский комитет по информационной политике рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении с учётом поправок.

"В результате консультаций с бизнесом баланс был найден, поэтому одна из существенных поправок смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом - владельцем интернет-сервиса частных объявлений. Такой контроль определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции", - сказал Горелкин на заседании комитета.

По его мнению, такой подход не потребует смены собственника.

"Это более гибкий подход, который не отразится на биржевой истории и снимет определенные сложности, связанные с необходимостью смены собственника. Ведь количество голосующих акций и их вес могут быть определены корпоративными соглашениями",- отметил автор инициативы.

"Хочу подчеркнуть, что с учётом поправок доля владения зарубежными инвесторами может быть любой, но контроль за принятием решений должен быть российским",- сказал он.

Ранее документ предполагал, что таким сервисом может владеть российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий другого гражданства.

"Кроме того, в законопроекте были уточнены формулировки, и онлайн-магазины больше не могут подпасть под его действие. "Законопроект содержит более точные формулировки, которые исключают из-под его действия маркетплейсы, поскольку регулирование маркетплейсов уже осуществляется в соответствии с законом о защите прав потребителей", - сказал Горелкин.

Также приведен в соответствие с законодательной базой учет посещаемости классифайдов - с помесячного на посуточный.

Срок вступления закона в силу определен мартом 2023 года. При этом, сообщил депутат, "у бизнеса будет время подготовится к исполнению его положений, потому что требуется принятие определенных подзаконных актов, и обязанности будут возникать с момента включения классифайдов в реестр Роскомнадзора".

Подтвердить соответствие требованию обеспечения российского контроля владельцу ресурса необходимо будет в течение двух месяцев со дня получения уведомления РКН о включении ресурса в реестр.

Законопроект (141597-8) вводит обязанности владельцев сервисов онлайн-объявлений.

В первом чтении законопроект был принят 5 июля.

Тогда же к законопроекту были высказаны несколько замечаний. В частности, комитет Госдумы по информационной политике обратил внимание, что предлагаемое законопроектом определение владельца сервиса размещения объявлений не отвечает критерию определенности, так как охватывает широкий круг владельцев информационных ресурсов в сети Интернет с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей.

В случае принятия проект закона в нынешнем виде будет также распространяться на владельцев соцсетей и иных организаторов распространения информации в интернете, поскольку на многих популярных информационных ресурсах с сопоставимой ежемесячной аудиторией имеется возможность общения между пользователями на различные темы, в том числе на тему купли-продажи товаров и услуг, а также на тему поиска работы и работников.

Согласно внесенным Горелкиным поправкам в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", владельцы классифайдов будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации.

В случае принятия законопроекта правительство РФ будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".