Депутаты приняли закон о сервисах онлайн-объявлений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о сервисах онлайн-объявлений (классифайдах).

Закон устанавливает обязанности для владельцев сервисов онлайн-объявлений, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ.

Законом устанавливается, что владельцем сервиса размещения объявлений может выступать российское юрлицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

В законе указывается, что российским юридическим лицом является юридическое лицо, находящееся под контролем РФ, и субъекта РФ, и муниципального образования, и гражданина РФ, не имеющего гражданства другого государства, и контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица, говорится в законе.

Как сказал ранее на заседании комитета по информационной политике автор законопроекта, депутат Антон Горелкин, "в результате консультаций с бизнесом баланс был найден, поэтому в законе смещен акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юридическим лицом - владельцем интернет-сервиса частных объявлений". "Такой контроль определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции", - отметил парламентарий.

По словам Горелкина, "это более гибкий подход, который не отразится на биржевой истории и снимет определенные сложности, связанные с необходимостью смены собственника". "Ведь количество голосующих акций и их вес могут быть определены корпоративными соглашениями", - подчеркнул он.

"С учётом поправок доля владения зарубежными инвесторами может быть любой, но контроль за принятием решений должен быть российским", - добавил Горелкин.

В законе предусматривается, что Роскомнадзор ведет реестр сервисов размещения объявлений, в также в целях обеспечения формирования реестра сервиса размещения объявлений организует мониторинг информационных ресурсов.

В случае, если доступ к сервису размещения объявлений на протяжении трех месяцев года составляет в течение месяца менее 100 тыс. пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ, данный сервис размещения объявлений по заявлению его владельца исключается из реестра сервиса размещения объявлений.

Указанные положения не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Кроме того, в законе уточнены формулировки, и онлайн-магазины больше не могут подпасть под его действие, пояснял ранее Горелкин.

Также проект закона предусматривает, что правительство РФ будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

Ответственность за нарушение требований

Нарушение владельцем сервиса размещения объявлений установленных требований влечет за собой уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Закон также вводит запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.

Кроме того, вводится запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств. Подобный запрет распространяется и на компании с государственным участием и финансовые организации.

Согласно закону, Роскомнадзор составляет список таких иностранных мессенджеров и публикует его на официальном сайте.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года