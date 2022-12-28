Рост котировок IBM в 2022 году был самым значительным в техсекторе США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок акций International Business Machines в 2022 году стал самым значительным среди технологических компаний США, сообщает CNBC.

Фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входят значительное число представителей данного сектора, упал почти на 34%, что стало худшим результатом с 2008 года. При этом акции IBM подорожали на 6,6%.

Из американских технологических компаний, стоимость которых оценивается в $50 млрд и более, всего две продемонстрировали рост. Это IBM и VMware с ростом на 4,7%. При этом VMware находится в процессе поглощения компанией Broadcom за $61 млрд.

Технологический сектор, процветавший во время пандемии COVID-19, пострадал серьезнее всего после открытия экономики и возврата потребителей ко многим старым привычкам. Стремительная инфляция, включая повышение цен на бензин, и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы оказали влияние на предпочтения инвесторов, которые переключили внимание на акции более устойчивых к рецессии компаний, отмечают эксперты.

В том числе они сделали ставку на стабильную прибыль IBM, история которой насчитывает более 100 лет, а также энергетические и фармацевтические компании, включая Exxon Mobil и Merck & Co., бумаги которых подорожали в этом году на 80% и 46% соответственно. Кроме того, в число лидеров повышения вошли акции военно-промышленных компаний Northrop Grumman Corp. и Lockheed Martin, которые выросли в цене на 40% и 37% соответственно.

Акции Tesla и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) подешевели с начала текущего года соответственно на 69% и 65%. Котировки бумаг Amazon.com Inc. и Intel Corp. опустились на 50%.