Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Рост котировок IBM в 2022 году был самым значительным в техсекторе США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок акций International Business Machines в 2022 году стал самым значительным среди технологических компаний США, сообщает CNBC.

Фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входят значительное число представителей данного сектора, упал почти на 34%, что стало худшим результатом с 2008 года. При этом акции IBM подорожали на 6,6%.

Из американских технологических компаний, стоимость которых оценивается в $50 млрд и более, всего две продемонстрировали рост. Это IBM и VMware с ростом на 4,7%. При этом VMware находится в процессе поглощения компанией Broadcom за $61 млрд.

Технологический сектор, процветавший во время пандемии COVID-19, пострадал серьезнее всего после открытия экономики и возврата потребителей ко многим старым привычкам. Стремительная инфляция, включая повышение цен на бензин, и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы оказали влияние на предпочтения инвесторов, которые переключили внимание на акции более устойчивых к рецессии компаний, отмечают эксперты.

В том числе они сделали ставку на стабильную прибыль IBM, история которой насчитывает более 100 лет, а также энергетические и фармацевтические компании, включая Exxon Mobil и Merck & Co., бумаги которых подорожали в этом году на 80% и 46% соответственно. Кроме того, в число лидеров повышения вошли акции военно-промышленных компаний Northrop Grumman Corp. и Lockheed Martin, которые выросли в цене на 40% и 37% соответственно.

Акции Tesla и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) подешевели с начала текущего года соответственно на 69% и 65%. Котировки бумаг Amazon.com Inc. и Intel Corp. опустились на 50%.

IBM США Nasdaq VMware ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Госуслугах появилась форма для заявления на единое пособие для детей и беременных

На Госуслугах появилась форма для заявления на единое пособие для детей и беременных

Росреестр запустит обученную нейросеть "Ева" для помощи регистратору

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Microsoft оштрафована во Франции на 60 млн евро за нарушения с cookies

"Ситимобил" начал проверку после утечки данных нескольких тысяч водителей такси

"Ситимобил" начал проверку после утечки данных нескольких тысяч водителей такси

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Минцифры поддержало введение уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных

Минцифры поддержало введение уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });