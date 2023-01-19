Почти 50 тыс. кибератак отразили в РФ в 2022 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Почти 50 тыс. хакерских атак на отечественные интернет-ресурсы были отражены в прошлом году; число атак на автоматизированные системы управления увеличилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тысяч кибератак, очень серьезных атак. Мы никогда ранее не подвергались такому нашествию. И зафиксировано, и устранено 1,6 тыс. инцидентов. Все они расследованы, успешно закрыты, подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению", - сказал Чернышенко в четверг на брифинге в Координационном центре правительства РФ, посвященного итогам прошедшего года в сфере цифровой трансформации.

Согласно представленной в ходе выступления вице-премьера презентации, в прошлом году число кибератак на автоматизированные системы управления увеличилось на 80%. Если в 2021 году целью таких атак был финансовый сектор, то в 2022-м - государственный сектор. Так, за 2022 год было отражено 49 тыс.кибератак.

Вице-премьер добавил, что также было "выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей", которые Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) добавила в базу данных угроз.

В прошлом году было проведено 80 киберучений, которые состоялись на базе опорных центров "Национального киберполигона", а также на базе штабов по кибербезопасности, сказано в презентации.

Пилотные учения "нового формата", суть которого в презентации не поясняется, прошли в Ленинградской и Нижегородской областях, "а в 2023 году такой формат будет применен еще в 20 регионах".

Чернышенко напомнил, что на портале Госуслуг функционирует сервис выдачи сертификатов безопасности для интернет-ресурсов. "За прошлый год почти 10,5 тыс. таких TLS-сертификатов было выдано", - сказал он.

Весь 2022 год велась работа по блокировке фишинговых и вредоносных ресурсов. "Было обнаружено более 80 тыс. таких ресурсов, причем большая часть активизировались в последнем квартале (года). Конечно, мы их все заблокировали", - сказал Чернышенко.

Согласно представленным данным, всего за год было выявлено 79,7 тыс. фишинговых сайтов.

Чернышенко отметил, что "информационная безопасность стала одним из важнейших векторов цифрового развития и актуальных вопросов прошлого года". И поручение президента о переходе на отечественный софт на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), по его мнению, будет выполнено раньше запланированного срока.

"Мы знаем, что президент установил запрет на использование с 1 января 2025 года иностранных средств защиты информации (на объектах КИИ - ИФ). Я думаю, что мы даже и раньше выполним это поручение. В министерствах и ведомствах уже назначены руководители, которые персонально отвечают за информационную безопасность. Это, к сожалению, требование времени. И в субъектах, и во всех федеральных органах исполнительной власти уже созданы так называемые киберштабы", - сказал вице-премьер.