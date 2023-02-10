Опрос показал, что российский бизнес увеличит на 14% расходы на кибербезопасность

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские компании к 2025 гому планируют нарастить расходы на информационную безопасность в среднем на 14%, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

В частности, предприятия малого и среднего бизнеса планируют увеличить затраты на кибербезопасность 12%, крупный бизнес - на 16%.

По итогам 2022 года объем расходов на кибербезопасность в российских компаниях составил в среднем $3,7 млн, что соответствует примерно 19% от общего IT-бюджета.

В малых и средних компаниях бюджет на кибербезопасность оценивался в $38 тысяч, тогда как совокупный бюджет на IT - $75 тысяч. В крупных компаниях показатели составили $375 тысяч и $1,5 млн, соответственно.

При этом расходы на кибербезопасность в секторе IT и телекома в прошлом году составили $7,4 млн, или 24% от общего IT-бюджета. В секторе промышленности на кибербезопасность выделяли в среднем $1,3 млн, или 16% от IT-бюджета. Самый маленький бюджет на кибербезопасность у ритейл-сектора - $22,3 тыс. (18% от IT-бюджета) при том, что к 2025 году показатель планируется нарастить на 8%.

Среди причин для увеличения расходов на кибербезопасность опрошенные компании называли необходимость повысить квалификацию профильных сотрудников, связанные с геополитикой риски, а также возросшую сложность IT-инфраструктуры.

В качестве основных угроз более 30% российских респондентов считают ненадлежащее использование IT-ресурсов сотрудниками, нарушение сотрудниками политик IT-безопасности, а также DDoS-атаки.

В числе основных угроз, с которыми сталкивались российские респонденты за последний год - ненадлежащее использование IT-ресурсов сотрудниками (39%), нарушение сотрудниками политик IT-безопасности (38%), а также DDoS-атаки (31%).

При этом среднемировой бюджет на информационную безопасность составил в 2022 году $11,8 млн (30% от совокупного IT-бюджета); ожидается, что к 2025 году показатель вырастет на 15%.

В исследовании приняли участие 3 230 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 26 стран, включая 237 респондентов из России.