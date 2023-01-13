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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Nvidia и Google поделились с FTC обеспокоенностью сделкой Microsoft и Activision

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. и Google (структура Alphabet Inc.) сообщили Федеральной торговой комиссии (FTC) США, что обеспокоены планами корпорации Microsoft купить разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В декабре прошлого года FTC подала иск в суд, чтобы заблокировать сделку объемом $69 млрд. Регулятор посчитал, что покупка Activision даст Microsoft, выпускающей приставки Xbox, возможность контролировать доступ пользователей к видеоиграм разработчика на других устройствах.

Microsoft конкурирует в игровом сегменте с Sony Corp. (производитель консолей PlayStation) и Nintendo Co. (Switch).

По словам источников агентства, Nvidia и Google предоставили FTC информацию, подтверждающую опасения регулятора. Компании уверены, что Microsoft с покупкой Activision получит несправедливое преимущество на рынке облачных сервисов и мобильных игр.

Nvidia, в частности, подчеркнула необходимость обеспечения равного и открытого доступа к играм, но не выступила прямо против сделки, отмечают собеседники Bloomberg.

Две американские компании, а также японская Sony Group могут быть вызваны в суд в рамках судебных разбирательств, назначенных на август.

В январе 2022 года Microsoft Corp. договорилась о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд, что стало крупнейшей сделкой в мире с 2019 года. Представители IT-гиганта утверждают, что это не навредит конкуренции в отрасли.

США Nvidia Google FTC Microsoft Activision Blizzard Xbox Sony Group
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