В Великобритании ущерб от криптовалютного мошенничества за год вырос на 41%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Британцы впервые потеряли за год более 300 млн фунтов стерлингов ($371 млн) в результате мошенничества, связанного с криптовалютой, пишет Financial Times со ссылкой на юридическую фирму RPC, получившую данные национального агентства по сбору сведений о махинациях Action Fraud.

За 12 месяцев до марта 2023 года размер потерь увеличился на 41% в годовом выражении, до 306 млн фунтов, включая 115,7 млн фунтов в ноябре 2022 года, когда подала заявление о банкротстве криптобиржа FTX.

"Эти числа отражают как масштаб ущерба от криптовалютного мошенничества для британских инвесторов, так и конкретно тот колоссальный ущерб, который британские розничные инвесторы понесли в результате краха FTX", - сказал FT партнер RPC Дэн Уайатт.

Криптовалютные махинации - часть более масштабной "эпидемии" мошенничества, отмечает FT. По официальным данным, в минувшем году на мошенничество пришлось более 40% преступлений, сообщения о которых зафиксировали в Англии и Уэльсе.