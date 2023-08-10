"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" заверил власти Казахстана, что готов выполнять требования законодательства республики, но попросил продлить сроки переноса своего домена на территорию Казахстана, сообщил комитет информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающих законодательство. В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность по исполнению всех требований законодательства Казахстана", - говорится в пресс-релизе комитета.

Там объяснили временное ограничение доступа к домену yandex.kz 9 августа тем, что компания не ответила на запрос министерства от 25 июля.

9 августа работа домена yandex.kz в Казахстане была временно остановлена из-за размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики, вопреки ее законодательству. Позднее домен возобновил работу.