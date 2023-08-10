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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

Домен yandex.kz возобновил работу в Казахстане

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Домен yandex.kz после приостановки снова работает в Казахстане, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Домен yandex.kz снова работает - сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства республики Казахстан", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

В среду в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщали, что работа домена yandex.kz приостановлена в Казахстане за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики.

Казахстан Яндекс
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