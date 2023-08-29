GM тестирует с Google новые функции ИИ для своих автомобилей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Автоконцерн General Motors и платформа Google Cloud американского интернет-гиганта Google, реализуют пилотные проекты по расширению использования технологий генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях GM, говорится в совместном пресс-релизе партнеров.

В частности, речь идет о диалоговом ИИ Dialogflow, который применяется в интерактивной системе OnStar Interactive Virtual Assistant с момента ее запуска в 2022 году. Система в настоящее время отвечает на типовые вопросы и помогает водителям строить маршрут.

GM и Google Cloud не сообщают, какие именно нововведения планируется внедрять, отмечая лишь, что диалоговый ИИ будет помогать водителям миллионов машин "различными способами".

"Генеративный ИИ обладает потенциалом для совершения революции в сферах покупки и владения автомобилем, взаимодействия как внутри, так и вне его, что открывает дополнительные возможности с точки зрения внедрения новых функций и сервисов", - заявил вице-президент GM по программному обеспечению и сервисам Майк Эбботт.

OnStar Interactive Virtual Assistant ежемесячно обрабатывает более 1 млн запросов в США и Канаде, говорится в пресс-релизе.

Первые автомобили GM со встроенными сервисами Google были представлены в 2019 году.