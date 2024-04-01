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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

В суд Рязани направлено дело о краже данных банковских карт 160 тысяч иностранцев

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Советский суд Рязани уголовное дело шести человек, которые обвиняются в незаконном доступе к реквизитам платежных карт около 160 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Денису Приймаченко, Александру Асееву, Александру Басову, Дмитрию Колпакову, Владиславу Патюку и Антону Толмачеву вменяют неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ч. 3 ст. 273 УК).

По версии следствия, с 2017 года обвиняемые при помощи компьютерных программ обходили средства защиты сайтов зарубежных интернет-магазинов и получали доступ к их базам данных. Затем они с помощью вредоносного специального кода копировали реквизиты банковских карт и размещали их на своих удаленных серверах. В результате они незаконно завладели сведениями почти о 160 тысячах платежных карт иностранных граждан, после чего продали их через теневые интернет-площадки.

Советский суд Рязань Генпрокуратура
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