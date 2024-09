WSJ узнала, что Google заплатил $2,7 млрд стартапу Character.AI, чтобы вернуть сотрудника

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google, входящая в Alphabet Inc., в рамках объявленной в августе сделки выплатила ИИ-стартапу Character.AI около $2,7 млрд за лицензию на использование его технологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

При этом основным мотивом для совершения такой выплаты многие в Google считают возвращение в компанию ее бывшего сотрудника и одного из основателей Character.AI Ноама Шазира, который согласился перейти в Google вместе со вторым основателем стартапа Дэниелом Де Фрейтасом и рядом других специалистов.

ИИ-специалисты Google не знают, что компания будет делать с лицензированными технологиями Character.AI, отмечает WSJ.

По данным одного из источников газеты, Шазир в рамках августовской сделки получил сотни миллионов долларов за долю в Character.AI. Обычно такие большие суммы получают основатели, которые продают компанию целиком или выводят ее на биржу.

Сделка состоялась в сложный момент для стартапа, пишет издание. Character.AI испытывала финансовые трудности в связи с высокой стоимостью разработки в отсутствие хороших источников дохода.

Шазир получил в Google должность вице-президента и входит в число трех руководителей разработки новой версии ее самой мощной ИИ-технологии Gemini.

Он был одним из первых нескольких сотен сотрудников Google, куда изначально пришел в 2000 году.

Вскоре после этого Шазир попросил возглавлявшего тогда компанию Эрика Шмидта предоставить ему доступ к тысячам компьютерных чипов для разработки искусственного интеллекта, сопоставимого с человеческим. Тот проект провалился, однако Шмидт постепенно обрел уверенность в том, что Шазир может справиться с этой задачей.

"Если у кого-то в мире и есть шанс это сделать, то у него", - говорил Шмидт в 2015 году.

В 2017 году Шазир и еще семь специалистов Google опубликовали доклад под названием "Нужно лишь внимание" (Attention is All You Need) о компьютерной системе, способной по запросу предсказывать следующее слово в последовательности. Работа стала основой для создания генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) ИИ, пишет WSJ.

Вместе с Де Фрейтасом, который также работал в Google, Шазир взялся за создание чат-бота Meena, способного вести легкий диалог на различные темы. Шазир полагал, что он сможет заменить поисковую систему Google и принести доход в триллионы долларов.

Однако руководство компании отказалось выпускать чат-бота из-за опасений в отношении его безопасности и правдивости.

В 2021 году Шазир и Де Фрейтас покинули Google и запустили Character.AI, который в марте прошлого года привлек $150 млн при общей оценке в $1 млрд.

Шазир и его коллеги рассчитывали, что люди будут платить за общение с чат-ботами, которые могут давать практические советы и имитировать знаменитостей вроде Илона Маска. "Это очень-очень поможет многим одиноким людям и тем, кто находится в подавленном состоянии", - заявлял Шазир в минувшем году.

В этом году он пытался привлечь дополнительные средства для Character.AI и изучал интерес потенциальных покупателей, включая Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Число ежемесячно активных пользователей (MAU) Character.AI превышает 20 млн.

WSJ называет Шазира ИИ-гением и отмечает, что одну из ключевых ролей в его возвращении в Google сыграл сооснователь компании Сергей Брин.

На одной из недавних конференций Брин заявил, что Google слишком робко выпускала ИИ-приложения, но теперь разрабатывает и развертывает их настолько быстро, насколько может.