Суд США предписал Google снять ограничения для сторонних магазинов приложений для Android

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В США федеральный судья предписал Google (принадлежит Alphabet Inc.) снять ограничения, мешающие разработчикам сторонних магазинов приложений конкурировать с Google Play на смартфонах и планшетах на основе операционной системы Android.

Постановление судьи федерального окружного суда Северного округа Калифорнии Джеймса Донато стало следствием решения суда присяжных по иску Epic Games против Google, принятого в декабре 2023 года.

Суд присяжных встал на сторону Epic Games, разработчика популярной игры Fortnite. Претензии Epic Games касались магазина приложений Google Play, главной платформы для скачивания приложений пользователями устройств на базе операционной системы Android. Компания заявила в своем иске, что Google пользуется монопольной позицией, чтобы ограничить другие варианты установки приложений и использования платежных сервисов. В декабре Google сообщал, что планирует обжаловать решение суда.

Донато постановил, что компания должна предоставить сторонним разработчикам доступ к магазину Google Play для размещения конкурирующих предложений. Кроме того, судья ввел запрет на практику поощрения компанией разработчиков за публикацию приложения в первую очередь или эксклюзивно в Google Play, а также поощрения производителей устройств за предварительную установку ее магазина приложений в специальном месте или отказ от установки сторонних магазинов.

Судебные требования вступают в силу в следующем месяце, пишет газета The Wall Street Journal.

"Вердикт суда упускает очевидное - конкуренцию между Android и Apple, - заявила в рабочем блоге вице-президент по вопросам регулирования Google Ли-Энн Малхолланд. - Мы будем обжаловать решение и просить суды приостановить введение мер правовой защиты, чтобы обеспечить сохранение безопасного опыта для пользователей и разработчиков на время судебного процесса".

Главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини написал в соцсети X, что его компания запустит собственный магазин приложений через Google Play в 2025 году.

В конце сентября Epic Games подала новый иск к Google, обвинив его в сговоре с Samsung Electronics с целью блокировки сторонних магазинов приложений на смартфонах южнокорейской компании. Epic утверждает, что компании сделали слишком сложным процесс скачивания магазинов приложений, создаваемых сторонними разработчиками. На новейших смартфонах Samsung по умолчанию включена функция, блокирующая их скачивание, заявила Epic.

Отключение блокировки и установка альтернативного магазина требует прохождения 21 шага, что фактически делает Google Play единственным реальным способом доступа к приложениям на этих устройствах, говорится в иске.

На долю Samsung в прошлом году пришлось 24% всех продаж Android-смартфонов в мире, свидетельствуют данные аналитической компании IDC.