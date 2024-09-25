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Google пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные облачные практики Microsoft

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Google подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Microsoft Corp., пишет Financial Times, которая ознакомилась с текстом документа.

Google обвиняет Microsoft в использовании программного обеспечения Windows для привязки клиентов к своей облачной платформе Azure и лишения их возможности легкого перехода на альтернативы.

По данным Google, пользование облачными сервисами сторонних поставщиков влечет за собой "серьезные санкции" со стороны Microsoft. Нечестные методы конкурента привели к сужению выбора и росту цен. Если перенос ПО для Windows в Azure практически ничего не стоит, то для перехода к конкурентам "нужно заплатить 400%-ную надбавку за покупку новых серверных лицензий Windows", говорится в жалобе.

Google также обеспокоена, что Microsoft ухудшает пользовательский опыт тех клиентов, которые переносят свои Windows-приложения в стороннее "облако", и обвиняет ее в дискриминации в связи с тем, что финансовые санкции относятся только к основным конкурентам Azure - Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.

Антиконкурентные практики Microsoft "стоят миллиарды экономике ЕС, негативно влияют на кибербезопасность и ограничивают инновации", написал вице-президент Google по облачным сервисам Амит Завери в соцсети X, комментируя подачк жалобы.

Google хочет, чтобы ЕК заставила Microsoft снять ограничения на использование сторонних облачных сервисов. "Если я уже заплатил за эти лицензии, у меня должна быть возможность использовать их там, где я захочу", - заявил Завери.

Подача жалобы не гарантирует официального расследования, а само такое расследование займет годы, отмечает FT.

Чтобы избежать его, Microsoft в июле заключила крупную сделку с группой других облачных провайдеров. По словам президента компании Брэда Смита, она не только устраняет имевшиеся опасения, но и способствует усилению конкуренции в секторе.

Microsoft заявила, что "полюбовно урегулировала аналогичные опасения европейских облачных провайдеров, хотя Google рассчитывала, что они продолжат судиться". "После того как Google не удалось убедить европейские компании, мы полагаем, что и Европейскую комиссию ей убедить не удастся", - приводит британское издание заявление Microsoft.

Amazon Web Services Google Microsoft Windows Еврокомиссия Брэд Смит Амит Завери
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