Глава Роснедр считает, что "вольный принос" нарушает систему контроля движения золота

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Вольный принос" стимулирует добычу, но нарушает систему контроля движения золота, считает руководитель Роснедр Олег Казанов.

"Я считаю, что закон о вольном приносе - это сложный предмет, - заявил он в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2025. - С одной стороны, он стимулирует добычу, с другой - нарушает систему контроля движения минеральных ресурсов от недр до переработки".

"В том числе важно помнить, что на недропользование золота начинает распространяться система ДМДК - драгоценные металлы и драгоценные камни. Золото как элемент этой системы обязано прослеживаться на любом этапе: участок должен иметь утвержденные запасы, прошедшие госэкспертизу; владелец должен подтверждать, какое золото он получает - концентрат или шлиховое; при передаче золота на аффинаж все фиксируется. И каждый шаг прозрачен, такова позиция государства, - напомнил Казанов. - А что будет в случае с вольным приносом? Как понять, откуда взялось золото? Как установить его законность? Кто и как будет считать объемы? Возникает еще много различных острых вопросов".

"Вольный принос" создает непростой прецедент. Сейчас государство со всех сторон изучает эту тему, Минфин ведет свою оценку, другие ведомства формируют позиции", - резюмировал глава Роснедр.

Законопроект "О старательской деятельности", или так называемом вольном приносе, который позволяет гражданам РФ, зарегистрированным в качестве ИП, добывать россыпное золото, был внесен в Госдуму в апреле 2023 года и вскоре принят в первом чтении. Но инициатива вызвала дискуссию между комитетом по Дальнему Востоку и комитетом по природным ресурсам и до сих пор дальше первого чтения не продвинулась.