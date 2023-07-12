Законопроекты о добыче золота физлицами приняты в I чтении

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении два правительственных проекта законов, в соответствии с которыми физлица смогут легально добывать золото.

Сейчас золотодобыча доступна только для юрлиц. Кроме того, добыча золота возможна только на зарегистрированных месторождениях, при этом неперспективные для промышленного освоения мелкие россыпные месторождения не могут быть отработаны на законных основаниях.

Принятые законопроекты называются "О старательской деятельности" (или о так называемом вольном приносе, он был внесен в Госдуму в апреле 2023 года) и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты".

Проектами законов вводится понятие "старательская деятельность". Заниматься такого рода деятельностью смогут граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Согласно проектам законов, старатель может осуществлять работы только на одном старательском участке; численность привлекаемых им наемных работников не может превышать десяти человек.

Предполагается и ряд других ограничений: основанием для старательской деятельности будет являться разрешение на осуществление деятельности, выданное уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Предусматривается, что договор безвозмездного пользования старательским участком (площадью не более 10 га) заключается на срок три года с возможностью продления такого договора на срок не более трех лет по соглашению сторон.

В целях апробации предлагаемого законопроектом механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу проекта федерального закона старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также территориях, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ. По истечении трех лет старательская деятельность будет разрешена и на территориях иных субъектов РФ.

Также предполагается создание специальной государственной информационной системы для обеспечения старательской деятельности. Использование информационной системы обеспечит доступность и удобство процесса оформления статуса старателя, повысит эффективность взаимодействия граждан с органами государственной власти. Законопроектом предусмотрена возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков через информационную систему по аналогии с дальневосточным гектаром.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

"Инициативы разработаны с учетом анализа мирового и отечественного исторического опыта. Результатом реализации предлагаемых новаций станет создание новых рабочих мест и повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли. У граждан появятся новые экономические возможности, государство же получит дополнительные доходы в бюджет", - пояснил ранее журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В середине апреля вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что закон о "вольном приносе" может быть принят до конца года, тогда в пилотном режиме он заработает на территории Дальнего Востока и Арктики в марте 2024 года. Трутнев подчеркнул, что закон призван разделить промышленную и индивидуальную добычу золота. В связи с этим в нем прописано обязательство добывать драгметалл только при помощи малых технических средств.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает большие споры.