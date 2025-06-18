Кирилл Дмитриев надеется на продолжение российско-американского диалога

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил надежду на продолжение российско-американского диалога.

"Да, мы считаем, что, благодаря диалогу президентов РФ и США, это возможно", - сказал Дмитриев "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве на продолжение российско-американского диалога.

"Наличие здесь (на ПМЭФ - ИФ) американских инвесторов, американских компаний подтверждает это", - сказал Дмитриев, добавив, что "Россия будет двигаться по этому пути".

Дмитриев подчеркнул, что Москва будет стремиться к продолжению диалога с США, несмотря на попытки большого количества стран сорвать его.

"Вы знаете, что Европейский союз пытается сорвать диалог", - сказал Дмитриев.