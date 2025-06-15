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Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным

Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российско-американские отношения долго восстанавливать, эти "авгиевы конюшни" слишком грязные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень большая инерция все-таки есть. Это первое. Во-вторых, все-таки "авгиевы конюшни" наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал он в интервью Павлу Зару‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​бину - журналисту программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

Так Песков ответил на вопрос, что мешает продвинуться российско-американским отношениям в соответствии с теми темпами, о которых заявлял президент США Дональд Трамп, вступая в должность.

США Дмитрий Песков
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