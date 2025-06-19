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Дмитриев сообщил, что контакты РФ и США продолжаются, они не подвисли

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российско-американские контакты продолжаются, они "не подвисли", сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"(Контакты - ИФ) не подвисли, все в процессе", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

Накануне Дмитриев, который является спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, встретился с представителями Американской торгово-промышленной палаты, после чего заявил, что находится "на постоянной связи" со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Кирилл Дмитриев РФПИ США
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