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В Кремле не ждут быстрых результатов в отношениях между РФ и США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В российско-американских отношениях накопилось много "завалов", но диалог возобновлен и будет продолжаться, хотя быстрых результатов ждать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завалов очень много в двусторонних отношениях. Вряд ли мож‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​но надеяться на какие-то быстрые результаты", - сказал Песков журналистам в среду.

"Но такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена", - отметил он.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия и США вскоре проведут новый раунд переговоров по устранению раздражителей в своих отношениях, он состоится в Москве.

Отвечая на вопрос, кто примет участие в консультациях от администрации президента, Песков сказал: "Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, и здесь вам лучше получить комментарии от нашего МИДа".

Представителя Кремля также спросили, не застопорился ли диалог РФ и США из-за украинской проблемы.

"Нет, диалог продолжается, все это осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между президентом Путиным и президентом Трампом", - отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд консультаций РФ - США по устранению раздражителей состоится очень скоро.

"Двусторонняя проблематика - здесь тоже есть движение. Мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям, пока ещё рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков журналистам в Сочи накануне.


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