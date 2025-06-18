В МВД РФ сообщили о росте ущерба от киберпреступлений в 2025 г. на 20%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ущерб от действий IT-преступников за 5 месяцев 2025 года превысил 80 млрд рублей, что на четверть выше показателя предыдущего года, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

"Неутешительные цифры по ущербу. Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось, ущерб рос. Он вырос на 20% за 5 месяцев и составил 81 миллиард рублей. В прошлом году эта цифра была меньше на 23%", - сказал Филиппов в среду в рамках сессии фестиваля "Т-Двора" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Филиппова, всего за 5 месяцев года зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере, более 189 тыс. из них - это дистанционные кражи и мошенничества.

Замглавы департамента подчеркнул, что в ходе следствия за указанный период правоохранительные органы арестовали, а именно "заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения" порядка 16 млрд рублей.

"Сопоставляя указанные суммы, может, это не так много. Но, тем не менее, кому-то мы смогли помочь", - отметил Филиппов.