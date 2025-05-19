Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года вырос на 30% и достиг 64 млрд руб.

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали 30-процентный рост суммы ущерба от киберпреступлений с начала 2025 года, несмотря на снижение числа дистанционных хищений.

"Если брать дистанционные хищения, то у нас впервые за последние 10 лет снижение. В прошлом году за четыре месяца у нас было 154 тыс., в этом году - 150 тыс. Но, к сожалению, есть минусы по ущербу. В текущем году у нас ущерб на 30% больше, чем в прошлом году, - 64 млрд рублей (в 2024 году - 53 млрд рублей)", - заявил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на ХIII Петербургском международном юридическом форуме.

Филиппов отметил, что в случае, если "такая динамика сохранится, то по итогам 2025 года 2024-й мы опередим". Он напомнил, что в прошлом году было совершено 500 тыс. киберпреступлений с суммой ущерба свыше 200 млрд рублей.

Говоря о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замначальника департамента заявил о незначительном росте за первые четыре месяца года.

"В текущем году 247 тыс. преступлений за счет того, что у нас сейчас активно выявляются преступления, связанные по линии с наркобизнесом", - подчеркнул он.

По словам Филиппова, "практически все похищенные деньги выводятся в криптовалюту и выводятся из юрисдикции России".