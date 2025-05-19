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Каждое пятое киберпреступление в РФ совершено подростками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России каждое пятое преступление в сфере информационных технологий совершено несовершеннолетними, сообщил ректор Московской академии Следственного комитета РФ им. А.Сухарева Алексей Бессонов.

"Обратимся к статистическим показателям о результатах расследования СКР преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Так, каждое пятое такое деяние совершено несовершеннолетними", - сказал он, выступая на ХIII Петербургском международном юридическом форуме в понедельник.

При этом, отметил Бессонов, несовершеннолетние активно вовлекаются взрослыми в совершение различного рода преступлений, отчего их физическому, психическому и духовному развитию причиняется серьёзный вред, нередко лишающий их нормального будущего. Также подростки часто являются потерпевшими от киберпреступников.

"Как показало изучение материалов уголовных дел, наиболее часто интернет-средой совершения преступлений в отношении несовершеннолетних выступили социальные сети (70%), в основном "ВКонтакте" и "Одноклассники", в остальных случаях - мессенджеры Telegram, WhatsApp, Likee и другие", - сказал Бессонов

Он отметил, что изучение более двух сотен уголовных дел свидетельствует об отсутствии в социальных сетях и мессенджерах действенного механизма пресечения оборота детской порнографии и защиты несовершеннолетних от общения со взрослыми преступниками, маскирующимися под их сверстников при совершении посягательств на их половую неприкосновенность.

В этой связи Бессонов предложил ввести ряд мер противодействия, в частности, использование соцсетями и мессенджерами сервисов с искусственным интеллектом, которые бы маркировали для подростков имитацию общения с ними под видом сверстников взрослых людей.

"Такие сервисы должны строиться на базе цифровых моделей, позволяющих выявлять поведенческие аномалии пользователей, которые в общении с несовершеннолетними используют недостоверные сведения о своём возрасте, поле, месте жительства, чужие фотографии, искусственно сгенерированные аудиозаписи и тому подобное", - пояснил ректор академии.

Также, считает Бессонов, целесообразно создание специализированного госоргана по кибербезопасности, в полномочия которого войдет координация деятельности всех других государственных органов по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберпреступности, учёт информации обо всех имевших место киберинцидентах и преступлениях, а также обеспечение государственно-частного партнёрства в обозначенной сфере.

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РФ СКР
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