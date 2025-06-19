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"АвтоВАЗ" ждет падения продаж Lada в I полугодии более чем на четверть

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в июне ожидаются чуть лучше мая, но все ещё ниже отметки в 30 тыс. штук, что обеспечит снижение продаж "АвтоВАЗа" по итогам полугодия более чем на четверть. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

"В мае мы реализовали 26,3 тыс. Lada, в июне дай бог будет чуть-чуть больше - примерно 28 тысяч. Перспектив реализовать больше 30 тысяч в этом месяце мы не видим, и, скорее всего, реализуем меньше", - сказал Соколов журналистам.

По итогам января-мая продажи компании были на уровне 131,2 тыс. шт. (-28,3%), в I полугодии прошлого года - 217,6 тыс. шт., из которых 39,7 тыс. были проданы в июне.

Таким образом, в этом месяце ожидается падение реализации Lada г/г на 29,5%, а по итогам полугодия - примерно на 27%.

Одним из факторов давления на рынок остается высокая ключевая ставка, констатировал Соколов. "По классике менеджмента инвестиционная активность замирает при ставке выше 10%. По кейсам из нашей жизни в новейшей истории компании мы увидели, что рынок все-таки живой при ставке до 15%", - сказал он журналистам.

Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, в свою очередь, напомнил, что авторынок в этом году по числу регистраций транспортных средств ежемесячно находится на уровне порядка 100 тысяч штук.

"Когда рынок закрепится на отметке 120 тысяч и выше, можно будет говорить о начале его восстановления", - сказал он журналистам.

АвтоВАЗ Lada ПМЭФ
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