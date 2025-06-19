Только треть майнеров состоит в реестре ФНС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сейчас только треть промышленных майнеров состоит в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС), рост регистраций ожидается после амнистии по ввезенному в Россию оборудованию для майнинга, заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы уже, кажется, говорили, что примерно треть всех промышленных майнеров вступили в реестр. Мы стали разбираться, почему не вступают другие. Одна из ключевых причин оказалась в том, что многие работают на оборудовании, которое было через параллельный импорт ввезено или еще каким-то образом", - сказал Чебесков.

"Было такое решение, что надо провести некую такую амнистию по этому оборудованию. Сейчас готовится законодательный акт, который это обеспечит. И мы надеемся, что это даст скачок захода в реестр майнеров промышленных", - добавил он.

По его словам, обсуждение с ФНС еще продолжается. "Оно идет. Понятно, что любая инициатива требует обсуждения, отработки юридической и так далее, согласования. Но задача у нас такая стоит от руководства, поэтому в том или ином виде это будет сделано", - сказал замминистра финансов.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 года. С того же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тыс. кВт.ч в месяц. ФНС в конце мая сообщила, что реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры насчитывают более 1 тыс. участников.