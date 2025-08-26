Поиск

Полпред президента в СФО пообещал скорое решение проблемы майнинга в округе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вопрос расходования электроэнергии в Сибири на цифровой майнинг заслуживает детального внимания, благодаря работе по этому направлению с Министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение, считает полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

"Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимается майнинговой деятельностью", - заявил полпред на совещании на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна.

Помощник президента Николай Патрушев на этом совещании отметил, что деятельность майнеров в Сибири продолжается, несмотря на дефицит электроэнергии.

"Анатолий Анатольевич (Серышев - ИФ), вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 (ГВт - ИФ). Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - спросил Патрушев, выслушав доклад Серышева.

"Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас "уничтожит". И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев.

"Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга (деятельности по добыче цифровых валют). Закон предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в стране, должны войти в специальный реестр ФНС. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тыс. кВт/ч в месяц.

С 2025 года действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, где уже существует или прогнозируется энергодефицит. Так, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет был временно установлен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии (в пики энергопотребления).

