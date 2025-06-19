Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries & Russ - ООО "РВБ" - ведет подготовку по выходу в Африку, сообщил главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы в целом уже активно наращиваем "международные" мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он.

ООО "РВБ" образовано в результате слияния маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. Объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.

В ходе выступления на форуме Мирзоян сообщил, что по итогам 2024 года объем экспорта через "РВБ" составил более 200 млрд рублей, прогнозный показатель на весь 2025 год - 450 млрд рублей.

В настоящее время компания ведет работу по реализации логистических объектов в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии.