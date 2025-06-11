Поиск

Wildberries запустил страхование купленных товаров от повреждения или кражи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Wildberries в партнерстве с компанией "Дефанс страхование" запустил услугу по страхованию купленных на маркетплейсе товаров с фокусом на возмещение ущерба в результате их повреждения или поломки, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries-Russ.

Страховка будет действовать в течение 30 дней, ее стоимость составит 149 рублей - оформить ее можно в процессе покупки, добавив полис в корзину. Страховая защита распространяется на все товары, приобретенные во время действия полиса. Она распространяется на случайные повреждения; поломки товара, произошедшие в период эксплуатации товара и в течение периода страхования; поломки, по которым не оформлен или невозможен возврат; кража или повреждение товара третьими лицами в случае противоправных действий.

При наступлении страхового случая можно получить компенсацию до 30 тыс. рублей. Заявить о страховом случае можно в приложении Wildberries, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​далее страховая компания связывается с покупателем напрямую.

При этом отказаться от оформленного полиса можно в течение 14 дней после покупки.

Wildberries разрабатывает страховые продукты с 2024 года в рамках финтех-направления.

В декабре компания запустила продажу цифровых страховых продуктов, ориентированных на возмещение ущерба из-за бытовых рисков. Страховка распространялась на товары, купленные на маркетплейсе, и движимое имущество в доме - в случае утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи. Также в полис входило страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая.

В пресс-службе Wildberries-Russ уточнили, что прежний страховой продукт в мае был закрыт - в пользу запуска нового, актуализированного по итогам клиентского исследования.

Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Шувалов

Что произошло за день: вторник, 10 июня

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Вице-губернатор Владимирской области арестован по обвинению в получении взятки

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

Минпросвещения на форуме в Казани представит новую систему оценки качества образования

Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6531 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });