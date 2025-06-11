Wildberries запустил страхование купленных товаров от повреждения или кражи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Wildberries в партнерстве с компанией "Дефанс страхование" запустил услугу по страхованию купленных на маркетплейсе товаров с фокусом на возмещение ущерба в результате их повреждения или поломки, говорится в сообщении объединенной компании Wildberries-Russ.

Страховка будет действовать в течение 30 дней, ее стоимость составит 149 рублей - оформить ее можно в процессе покупки, добавив полис в корзину. Страховая защита распространяется на все товары, приобретенные во время действия полиса. Она распространяется на случайные повреждения; поломки товара, произошедшие в период эксплуатации товара и в течение периода страхования; поломки, по которым не оформлен или невозможен возврат; кража или повреждение товара третьими лицами в случае противоправных действий.

При наступлении страхового случая можно получить компенсацию до 30 тыс. рублей. Заявить о страховом случае можно в приложении Wildberries, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​далее страховая компания связывается с покупателем напрямую.

При этом отказаться от оформленного полиса можно в течение 14 дней после покупки.

Wildberries разрабатывает страховые продукты с 2024 года в рамках финтех-направления.

В декабре компания запустила продажу цифровых страховых продуктов, ориентированных на возмещение ущерба из-за бытовых рисков. Страховка распространялась на товары, купленные на маркетплейсе, и движимое имущество в доме - в случае утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи. Также в полис входило страхование здоровья покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая.

В пресс-службе Wildberries-Russ уточнили, что прежний страховой продукт в мае был закрыт - в пользу запуска нового, актуализированного по итогам клиентского исследования.