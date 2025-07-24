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Wildberries изменила проект логоцентра в Карелии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Wildberries изменила проект планируемого к постройке в Карелии логистического комплекса, сообщила в Telegram министр промышленности и торговли республики Светлана Астахова.

По ее словам, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков решил отозвать первоначальное разрешение на строительство логистического центра из-за рисков для рынка труда и экологии региона.

В соответствии с измененным проектом, количество сотрудников центра сократится в три раза, до 2,5 тысяч человек, наем будет идти постепенно, до 2032 года. Планируется, что большинство специалистов будут набраны из числа жителей Петрозаводска, Прионежья и других районов Карелии. Кроме того, предусмотрена высокая степень автоматизации объекта.

"Еще одно серьезное изменение параметров инвестпроекта касается земельного участка. Его площадь уменьшили, но главное: он не затрагивает никаких водных объектов", - отмечает Астахова.

Ожидается, что объем инвестиций в проект составит 3,3 млрд рублей. Центр планируется разместить в поселке Томицы под Петрозаводском. Сроки реализации проекта - 2025-2028 годы.

Сейчас объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 млн кв. м.

Артур Парфенчиков Петрозаводск Wildberries Карелия Светлана Астахова Wildberries-Russ
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