Пользователи "Госуслуг" более 60 млн раз проверили свои сим-карты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") менее чем за три месяца более 60 млн раз проверили, какие сим-карты на них оформили, сообщил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на площадке ПМЭФ-2025.

Сервис по проверке количества оформленных на пользователя сим-карт заработал на "Госуслугах" 1 апреля. С его помощью можно посмотреть все активные мобильные номера, оформленные на имя пользователя, включая личные и корпоративные, а также оперативно расторгнуть подозрительные или ненужные договоры с операторами связи.

При заключении нового договора мобильной связи пользователь будет автоматически получать уведомление в личном кабинете на "Госуслугах"; там же отображаются результаты рассмотрения заявлений на расторжение действующих контрактов.

Операторы связи с 1 апреля не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров.