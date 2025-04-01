Сервис по проверке сим-карт заработал на Госуслугах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сервис по проверке количества оформленных на пользователя сим-карт заработал на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги); с его помощью можно оформить приостановку обслуживания или расторжение договора на услуги связи, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Теперь любой человек может увидеть все оформленные на него сим-карты. Для этого не нужно выходить из дома и обращаться к каждому оператору по отдельности. Достаточно войти в личный кабинет на Госуслугах. Это важно, чтобы быть уверенным, что номер, оформленный на ваше имя, не используют телефонные мошенники", - сообщает пресс-служба министерства.

"При необходимости на портале можно приостановить оказание услуг связи по абонентскому номеру или расторгнуть договор с оператором, который подключился к данному сервису Госуслуг", - отмечается в сообщении.

Минцифры уточняет, что посмотреть все оформленные на имя пользователя абонентские номера, включая корпоративные, можно в разделе "Профиль - Сим-карты". "Если абонентский номер ребёнка оформлен на родителя, он увидит его в разделе "Профиль - Сим-карты" в своей учётной записи. Номера, оформленные на детей старше 14 лет, можно посмотреть в личном кабинете учётной записи ребёнка, в том же разделе", - сказано в сообщении.

При необходимости сим-карту можно заблокировать, для чего нужно расторгнуть договор с мобильным оператором, подав заявку на Госуслугах. "Перед расторжением договора нужно погасить задолженность. Если вы с ней не согласны, обратитесь к оператору - в офис, через мобильное приложение или форму обратной связи. Оператор проведет проверку. Срок, в течение которого оператор должен расторгнуть договор, законом не определен. Но обычно это занимает до 30 дней", - говорится в релизе.

В случае, если оформленный на пользователя номер вызывает у него вопросы, он может приостановить его обслуживание. Оператор обязан отреагировать на заявление незамедлительно, отмечает Минцифры.

"Период, на который приостанавливается обслуживание, законом не определен, но у каждого оператора есть в договоре свой срок, после которого он может расторгнуть договор по неиспользуемым номерам в одностороннем порядке. Учитывайте, что этот номер входит в лимит оформленных на ваше имя абонентских номеров. До расторжения договора он остается за абонентом", - сказали в пресс-службе.

Если на пользователя оформлен корпоративный номер, которым он больше не пользуется, например, в связи с увольнением, то от такого номера можно отказаться через работодателя, который его оформлял, либо через услугу отмены активации корпоративной сим-карты на Госуслугах в личном кабинете, если нет возможности обратиться к работодателю.

Если в личном кабинете на Госуслугах на отражается номер пользователя, то это может быть связано с тем, что сим-карта оформлена менее суток назад, и оператор не успел передать данные в систему, или сим-карта оформлена на другого человека, и в этом случае надо переоформить договор в салоне связи.

"Если гражданин хочет узнать подробнее, что за номер на него оформлен, он может выяснить это, обратившись непосредственно к оператору связи (в офисе обслуживания клиентов, через приложение, форму обратной связи на сайте и т.д.)", - добавили в Минцифры.

С 1 апреля в РФ начал действовать лимит на оформление сим-карт: на гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 абонентских номеров, на иностранца или человека без гражданства - не более 10. В это число попадают и личные номера, и корпоративные, которые оформлены на конкретного сотрудника. Минцифры подчеркивает, что "эта мера направлена на сокращение количества случаев телефонного мошенничества в стране; ограничения необходимы, в том числе для борьбы с сим-боксами, которые могут вмещать до полутысячи карт".

"Если не отказаться от избыточных номеров, россиянам до 1 ноября 2025 года, иностранцам - до 1 июля 2025 года, оказание услуг будет приостановлено по всем имеющимся номерам", - напоминает министерство.